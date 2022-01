Elden Ring: crediti finiti online, conosciamo tutti quelli che ci hanno lavorato

I crediti dell'attesissimo Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware, sono finiti online. Volendo possiamo conoscere in anticipo i nomi di tutti quelli che hanno lavorato al gioco. Se siete curiosi, guardate il video sottostante. Attenzione comunque alle potenziali anticipazioni, soprattutto quelle derivate dalla lettura dei doppiatori dei vari personaggi.

Da notare che i crediti contengono anche dei simpatici scherzi. Ad esempio il director Miyazaki appare anche come "Miyazaka". Non si tratta di un errore, ma un riferimento a del materiale promozionale, poi ritirato, in cui il suo nome era appunto scritto in modo sbagliato.

Per il resto sui crediti non c'è molto altro da dire, a parte che vanno avanti per più di sei minuti (non è stranissimo di questi tempi). Naturalmente viene riportato anche il nome di G. R. R. Martin come coautore del mondo di gioco, ma questo era scontato. Si tratta comunque di crediti non definitivi, visto che ci sono delle sezioni segnaposto e altre TBD. Niente di preoccupante, dato che sono cose che si sistemano in pochi minuti, ma intanto è giusto notarle.

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Elden Ring è stata fissata per il 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Il gioco è già prenotabile da tempo.