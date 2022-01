God of War per PC: già disponibili le prime mod

La versione PC di God of War ha già le sue prime mod. Si tratta di un destino segnato per i giochi che escono sulla piattaforma più libera del mercato dei videogiochi, toccato recentemente anche a Final Fantasy VII Remake Intergrade e a innumerevoli altri giochi.

Naturalmente le prime mod di God of War non vanno molto in profondità e si limitano a ritoccare alcuni aspetti del gioco, in particolare quelli grafici, ma non solo. Ad esempio in questo momento la mod più scaricata si chiama GOD OF WAR 4 PC FULL MODDED SAVE ed è semplicemente un salvataggio della versione PS4 portato su PC, che sblocca praticamente tutti i contenuti del gioco, compreso il New Game+.

Altra mod molto scaricata è Odin - Reshade, ossia una mod che ritocca i colori, i contrasti e la nitidezza. Infine, segnaliamo una mod che aggiunge la compatibilità con Windows 7, il vecchio sistema operativo di Microsoft che molti non vogliono proprio abbandonare. Da notare che la mod aggiunge sì la compatibilità con Windows 7/8/8.1, ma elimina quella con Windows 10 e 11, questo per dire che, come sempre quando si parla di mod, installatele a vostro rischio e pericolo, perché potrebbero avere degli effetti indesiderati.

Per ora, scorrendo l'elenco di mod di God of War rilasciate su Nexus Mods, si nota che non ci sono nuovi contenuti aggiunti o modifiche sostanziali. Comunque sia è davvero molto presto, oltretutto per un gioco difficile da modificare in assenza di tool di sviluppo dedicati forniti dagli sviluppatori.