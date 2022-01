God of War, PC: mod rasa Kratos e gli lascia solo dei bei mustacchi

Kratos rasato

God of War è arrivato su PC e ci sono molti motivi per esserne felici. Uno di questi sono le mod, che personalizzano il gioco in modo alle volte utile, alle volte goliardico. Ad esempio, è ora disponibile una mod che rasa Kratos, protagonista del gioco, e gli lascia sul viso solo dei bei mustacchi. La mod dà una spuntata anche alle sopracciglia cespugliose del burbero papà. Potete vedere un'immagine qui sopra, o un video poco sotto.

Nel video possiamo vedere una sezione di God of War, durante la quale Kratos e Arceus combattono, con la mod istallata (che potete trovare su Nexus Mod). Nel mezzo dell'azione si potrebbe non fare troppo caso alla modifica, ma è innegabile che il Dio della Guerra sembri più giovane in questo formato. Alla fine del video, possiamo vedere il personaggio anche grazie alla modalità foto, con vari filtri e un'inquietante posa sorridente.

Le mod di God of War vanno ovviamente oltre queste buffe modifiche. Ad esempio, vi abbiamo segnalato la mod per il FOV che rende gli scontri con i boss più spettacolari. Il lavoro dei modder è stato estremamente rapido e ci aspettiamo che andando avanti arrivino versioni ancora più elaborate.

Se siete in cerca di altre mod, ecco il nostro articolo dedicato alla versione PC del capolavoro di Square Enix: le migliori mod di Final Fantasy 7 Remake su PC.