Total War: Warhammer 3, nel nuovo trailer le orde del Caos Indiviso si scatenano

Total War: Warhammer 3 mostra con un nuovo trailer le orde del Caos Indiviso, guidate da un temibile Principe Demone: un esercito enorme e poderoso, che fa strage dei nemici.

In uscita il 17 febbraio, su Xbox Game Pass dal day one, Total War: Warhammer 3 presenta con questo video gli adoratori del Caos non ortodossi, diciamo così, ma ugualmente pericolosi e capaci di portare morte e devastazione.

In questo capitolo dellaserie potremo sfruttare appunto il potere del Principe Demone e comandare intere legioni e personalizzarle per andare alla conquista del mondo in nome dei Poteri Perniciosi.

Durante la campagna potremo utilizzare la Gloria Demoniaca ottenuta per sbloccare abilità, armi, magie e potenziamenti, modificando il nostro personaggio in tantissimi modi differenti per ottenere il miglior compromesso possibile.