Le migliori mod di Final Fantasy 7 Remake su PC

Prima di vedere tutti i dettagli su quanto sia possibile fare, a oggi, tramite le mod di Final Fantasy 7 Remake, vi lasciamo con una nota: le mod non sono ovviamente realizzare con il supporto degli sviluppatori e non sono testate in modo completo su ogni configurazione. È possibile, quindi, che alcuni di questi lavori non siano compatibili con il vostro PC e che, infine, causino problemi al gioco.

Miglioramenti tecnici

Jessie di Final Fantasy 7 Remake

Iniziamo discutendo dell'elefante nella stanza. Final Fantasy 7 Remake su PC ha qualche problema tecnico. Sicuramente il team di sviluppo è al lavoro per migliorare la situazione, ma nel frattempo i giocatori potrebbero ritrovarsi tra le mani un gioco imperfetto, con prestazioni limitate e soprattutto opzioni di personalizzazione scarne.

Fortunatamente, i modder si sono messi al lavoro e possiamo già ora proporvi un trittico di mod che migliorano alcuni dettagli tecnici di Final Fantasy 7 Remake.

Iniziamo con "Stutter-free Seamless Gameplay", che promette di eliminare gli "scatti" grafici che i giocatori sperimentano durante il gameplay. Questa mod, precisamente, si occupa di ottimizzare il modo in cui le texture e i livelli di gioco sono caricati. La conseguenza finale è che Final Fantasy 7 Remake invierà tutti i dati gradualmente, nel corso di molteplici frame, il che dovrebbe alleviare o addirittura eliminare i problemi di stutter. I passaggi per istallare questa mod sono molteplici e richiedono l'utilizzo di altri software, che sono però tutti indicati nella pagina di questa mod, con una guida molto chiara.

La nostra seconda proposta è "Fix Lag or Freeze in CG Movies (ENG and JAP)". Questa mod ci permette di vedere tutti i filmati di Final Fantasy 7 Remake senza subire alcun tipo di lag o di blocco. Inizialmente la mod aveva un problema grafico, che mostrava video con colori spenti, ma il modder ha oramai risolto. In sostanza, questa modification cambia i filmati e li propone a 29,9 FPS, invece dei 59,9 FPS di quelli originali. Come indicato nella pagina di Nexusmods, vi consigliamo di non eliminare i filmati originali, ma di estrarli e salvarli in una cartella, così da poter ritornare alla versione originale del gioco senza doverlo cancellare e reinstallare. La mod funziona sia per il doppiaggio inglese che per quello giapponese, ma quest'ultimo ha comunque bisogno dei file inglesi, quindi istallate sempre tutto il pacchetto.

Infine, la nostra terza proposta per questa categoria è la mod "Dynamic Resolution Disabler". Come è facile intuire anche dal nome, questa modifica disabilita la risoluzione dinamica di Final Fantasy 7 Remake su PC. Dovete infatti sapere che il gioco, per potersi avvicinare il più possibile alle prestazioni target, cambia continuamente la risoluzione a schermo. Se la cosa vi infastidisce, allora potete usare questa mod. Come scritto nella descrizione, però, la mod è in parte desueta: potete infatti evitare d'istallarla e passare direttamente tramite FFVIIHook, che permette di creare di creare i vostri file INI. Se però non volete occuparvene in prima persona, potete usare semplicemente questa mod.