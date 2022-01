Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di xsydkate è audace

Vediamo questo cosplay di Nezuko, la protagonista della serie giapponese Demon Slayer, interpretato dalla cosplayer xsydkate con grande audacia. La ragazza demone viene infatti mostrata sdraiata davanti a un muretto, con il pezzo di legno di bambù, che di solito tiene fissato sulla bocca con un nastro, calato sotto al collo. Che sia pronta a svelare la sua natura demoniaca attaccando qualcuno?

Come potete vedere, la foto è realizzata molto bene e sfrutta in modo egregio la luce naturale, limitando la saturazione di colori, ma mettendo comunque in risalto l'accuratezza del costume. Belli anche altri dettagli, come la pettinatura e le scarpe, che riprendono senza indugio quelli della Nezuko originale, pur con qualche libertà in più.

Nezuko Kamado è la sorella di Tanjiro Kamado, gli unici sopravvissuti della loro famiglia dopo il passaggio di un potente e spietato demone. Trasformata essa stessa in un demone, la sua natura viene tenuta a bada dal fratello, che intraprende un lungo viaggio per cercare il modo di ritrasformarla in un essere umano. Sulla strada, Tanjiro diventerà un Demon Slayer e conoscerà tanti altri personaggi, con cui affronterà grandi e pericolosissime avventure.