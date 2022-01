Hyrule Warriors: L'era della calamità ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo

Koei Tecmo ha annunciato che Hyrule Warriors: L'era della calamità per Nintendo Switch ha venduto più di quattro milioni di copie in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo successo per questo bel titolo, che mostra ancora una volta la forza di una serie come quella Zelda, soprattutto su di una console vendutissima come quella ibrida di Nintendo.

Naturalmente sviluppatori e publisher ne hanno approfittato per ringraziare i giocatori che hanno decretato il successo di Hyrule Warriors: L'era della calamità.

Per avere più informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Hyrule Warriors: L'era della calamità, in cui abbiamo scritto:

Se proprio non riuscite a digerire i musou e credete che uno spin-off a tinte action di Breath of the Wild sia un insulto al franchise, Hyrule Warriors: L'era della calamità probabilmente non vi farà cambiare idea. Ma forse vi prendete anche un po' troppo sul serio e rischiate di perdervi un titolo che, al di là degli evidenti problemi di frame rate, omaggia The Legend of Zelda con una cura per i particolari e i contenuti sopra le righe. L'esperimento firmato Koei Tecmo e Nintendo funziona, e si rivolge a tutti quelli che, senza pregiudizi, cercano un gioco d'azione immediato e coinvolgente incentrato sul mondo, la storia e gli indimenticabili personaggi di Breath of the Wild.