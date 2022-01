Xbox Game Pass, Microsoft ha spiegato perché la versione PC è stata rinominata

Come mai Microsoft ha cambiato nome alla versione PC dell'Xbox Game Pass ribattezzandola PC Game Pass? Il mistero è stato spiegato da Jason Beaumont in un'intervista rilasciata a ROG Global e, francamente, è esattamente come ci si poteva immaginare. Semplicemente è stato fatto per limitare la confusione.

Molti credevano che chiamandosi "Xbox Game Pass per PC", l'abbonamento richiedesse comunque una Xbox per essere utilizzato. Siccome non era il caso, è stato scelto un nome più chiaro e cristallino: PC Game Pass. Inoltre Microsoft internamente lo chiamava già in questo modo, quindi la scelta è stata consequenziale.

Beaumont: "È lo stesso catalogo di giochi. È un segnale preciso quando internamente tutti chiamano qualcosa con un nome, ma esternamente lo chiamano con un nome differente. Per noi internamente era da sempre PC Game Pass, finché un giorno qualcuno non ha suggerito di ribattezzarlo in quel modo per tutti."

Beaumont ha aggiunto anche che Microsoft ha dato ascolto a quelli che affermavano che la gente non capisse che il Game Pass include dei giochi per PC. Se vogliamo è un segno di quanto il marchio Xbox sia ancora fortemente collegato alle relative console, nonostante i tentativi di Microsoft di renderlo un ecosistema autonomo.

Comunque lo si chiami, il Game Pass rimane un ottimo servizio anche su PC, che viene arricchito di nuovi titoli mese dopo mese.