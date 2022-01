Babylon's Fall è entrato in fase gold, l'uscita non subirà ritardi

Babylon's Fall è entrato in fase gold, e ciò significa che non ci saranno ritardi rispetto alla data di uscita annunciata per il gioco, fissata al 3 marzo su PC, PS5 e PS4.

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo trailer per festeggiare il 2022, Babylon's Fall si avvicina dunque a grandi passi al momento del lancio ufficiale, e Square Enix e PlatinumGames hanno pensato bene di dare la buona notizia agli utenti che aspettano con trepidazione il gioco.

L'annuncio dell'entrata in fase gold per Babylon's Fall è stato dato nel corso di un lungo livestream che potete vedere qui sotto, e in cui si è parlato anche del fatto che verrà rilasciata una patch al day one per correggere eventuali problemi.

"Scopri i caratteristici combattimenti del pluripremiato studio di sviluppo PlatinumGames con BABYLON'S FALL insieme a un massimo di altri 3 giocatori, oppure affronta da solo la Tower of Babel in questo nuovo GDR d'azione in cooperativa", si legge nella sinossi ufficiale su Steam.

"Dopo la scomparsa dei babilonesi, resta solo la loro grande torre "Ziggurat". Ora un nuovo impero è arrivato per saccheggiarne le rovine e recuperare i suoi leggendari tesori. Unisci le forze a quelle di altri Sentinel, soggetti a cui sono stati impiantati con la forza i Gideon Coffin, reliquie che conferiscono poteri impareggiabili ai pochi sopravvissuti."

"Scegli il tuo stile di gioco con diverse armi, ciascuna con abilità e tecniche diverse. Personalizza il tuo equipaggiamento per sfruttare fino a 4 armi in qualsiasi momento. Esplora una ricca ambientazione fantasy ispirata ai dipinti a olio medievali."

"Ascendi verso la gloria scalando la torreggiante Tower of Babel e scoprendone i fiabeschi tesori. Solo padroneggiando i poteri del tuo Gideon Coffin realizzerai appieno il tuo potenziale e diventerai abbastanza forte per sopravvivere alla cima e scoprire i segreti che ti attendono."

Abbiamo provato Babylon's Fall alcune settimane fa grazie alla beta: date un'occhiata all'articolo per ulteriori dettagli.