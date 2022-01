Babylon's Fall si mostra in un nuovo trailer per festeggiare il 2022

Square Enix festeggia l'inizio del 2022 pubblicando un nuovo trailer di Babylon's Fall, l'action in terza persona sviluppato da Platinum Games e in arrivo su PC e console a marzo.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player qui sopra, alterna una serie di cutscene e sequenze di gameplay, con boss, ambietazioni, combattimenti e personaggi. Il tutto accompagnato da una colonna sonora particolarmente epica e calzante con le scene mostrate.

Vi ricordiamo che Babylon's Fall sarà disponibile per PS5, PS4 e PC a partire dal 3 marzo 2022. Ecco i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

A novembre abbiamo avuto modo di provare la beta del nuovo atteso titolo di Platinum Games, rimanendo tuttavia alquanto insoddisfatti e con un po' di amaro in bocca. "Il gioco di PlatinumGames sembra ancora in uno stato embrionale e, cosa più inaspettata di tutte, ha un combat system semplicistico, che non riesce in alcun modo a ringalluzzire un gameplay lento e scarsamente spettacolare ben lontano dalle produzioni a cui la casa giapponese ci ha abituato. Non abbiamo idea di quali problemi produttivi abbiano portato a questo risultato, ma una cosa è certa: questo gioco deve trasformarsi completamente prima del lancio, o rischia davvero una vita breve. Da parte nostra possiamo solo sperare in una rivoluzione futura."