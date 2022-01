Triangle Strategy: copertina della confezione dell'esclusiva Switch svelata da Square Enix

La copertina di Triangle Strategy

In questo inizio 2022 vi saranno molteplici giochi in arrivo. Uno di questi è Triangle Strategy, esclusiva Nintendo Switch sviluppata da Square Enix. Ora, la compagnia giapponese ne ha svelato la copertina della confezione. Potete vedere l'immagine qui sopra.

Triangle Strategy è un gioco di strategia a turni, sviluppato dal team di Octopath Traveler. Secondo quanto indicato da nintendolife, che ha tradotto un messaggio di Square Enix dal giapponese, questa copertina è l'ultima cosa che sarà svelata sul gioco prima dell'uscita, prevista per il 4 marzo 2022.

La copertina di Triangle Strategy si basa su colori spenti, dal grigio, al verde e al blu/azzurro. Possiamo vedere un personaggio, di spalle ed equipaggiato con uno spadone, mentre guarda verso l'orizzonte. Sullo sfondo, degli uccelli (corvi?) volano nel cielo denso di nubi. In primo piano vediamo solo un terreno erboso. Si tratta di una copertina particolare, che potrebbe però cambiare in occidente (come spesso accade)

Triangle Strategy promette molteplici ore di gioco, con vari finali ed eventi unici basati sulle vostre scelte. La grafica riprende lo stile "HD-2D" di Octopath Traveler, altamente apprezzato già all'epoca e ora ancora più denso di dettagli, almeno stando alle immagini e ai video condivisi fino a questo momento.