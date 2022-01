Leggende Pokémon: Arceus, preload disponibile su Nintendo Switch

Leggende Pokémon: Arceus è disponibile in preload su Nintendo Switch per gli utenti che hanno acquistato il gioco in formato digitale e desiderano scaricarlo in anticipo così da non dover attendere al day one.

Chi effettua il precaricamento del gioco, che pesa 6 GB, dovrà comunque attendere il giorno dell'uscita ufficiale, dunque il 28 gennaio, per poter cominciare questa nuova avventura sulla console ibrida Nintendo.

Come avrete letto nell'anteprima con tutto quello che sappiamo su Leggende Pokémon: Arceus, l'interessante prequel ci porterà nella regione di Hisui, ovverosia la Sinnoh del passato, in un'epoca in cui esseri umani e Pokémon si guardavano ancora con diffidenza.

Il nostro compito sarà dunque quello di esplorare l'ampio e suggestivo scenario alla ricerca di Pokémon selvaggi da catturare per creare il primo Pokédex di questa regione. Ci riusciremo?

Nel corso della missione scopriremo inoltre che un misterioso fenomeno affligge alcuni Pokémon della zona e sembra che il leggendario Arceus nasconda la chiave per far luce su questo segreto.