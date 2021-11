Squid Game: Stagione 2 su Netflix confermata dal director della serie

Squid Game avrà una Stagione 2. La conferma è arrivata da Hwang Dong-hyuk, creatore, regista e sceneggiatore della serie TV coreana di Netflix che in queste settimane ha riscosso un successo enorme in tutto il mondo.

"C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi ho come la sensazione che non mi lasciate altra scelta.", afferma Dong-hyuk in un'intervista con AP Entertainment. "Ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Sono attualmente nel processo di pianificazione".

Cosa possiamo aspettarci dalla Stagione 2 di Squid Game? E quando debutterà su Netflix? Troppo presto per dirlo, ma Dong-hyuk promette che il personaggio di Seong Gi-Hun avrà un ruolo centrale anche nella prossima stagione.

"Penso si troppo presto per dire quando e come accadrà. Quindi vi prometto questo: lo show tornerà con altre avventure di Gi-hun".

Una conferma che farà sicuramente felici i fan della serie, ma che tutto sommato era piuttosto prevedibile. La prima stagione di Squid Game ha ottenuto un successo incredibile, conben 111 milioni di spettatori nel primo mese dalla pubblicazione e numeri di nuovi abbonati da record per Netflix.