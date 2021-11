Elden Ring: codici italiani della beta sono stati spediti, possiamo confermarlo

Questo weekend, i giocatori di tutto il mondo avranno modo di mettere le mani sulla beta di Elden Ring, il nuovo gioco di ruolo d'azione di FromSoftware, in formato PlayStation e Xbox. I giocatori italiani sono in attesa dell'arrivo dei codici e, ora, possiamo confermarvi che Bandai Namco li ha inviati. Controllate le email per sapere se siete stati selezionati.

La persona che scrive ha infatti ricevuto il proprio, precisamente in versione PS5. È possibile che gli inviti non siano spediti tutti in insieme e che Bandai Namco li mandi a orari diversi per ogni piattaforma, quindi se non vedete il vostro già ora non disperate. In ogni caso, ora abbiamo la conferma che gli inviti per la beta di Elden Ring sono almeno in parte stati spediti in Italia.

La beta di Elden Ring, come ricorda anche la mail, avrà luogo nei seguenti giorni e orari italiani:



12 novembre | 12:00 - 15:00

13 novembre | 04:00 - 07:00

13 novembre | 20:00 - 23:00

14 novembre | 12:00 - 15:00

15 novembre | 04:00 - 07:00

Uno dei nemici di Elden Ring

Alcuni orari non sono proprio comodissimi per noi giocatori italiani, ma vi sono almeno tre fasce che non chiedono di mettere la sveglia molto presto. Elden Ring sarà disponibile, ricordiamo, dal 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Se volete prepararvi alla beta, ecco una guida alle basi di Elden Ring ufficiale condivisa da FromSoftware.