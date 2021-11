Lies of P: nuove immagini per il soulslike con protagonista Pinocchio

Dopo il primo assaggio di gameplay di ieri, i ragazzi di Round8 e il publisher Neowiz hanno pubblicato una serie di nuove immagini di Lies of P, il promettente action GDR che ricorda molto le opere di FromSoftware, in particolare Blodborne, e con protagonista Pinocchio, ispirandosi in parte al libro di Collodi.

Tra i nuovi scatti possiamo ammirare alcune delle poco rassicuranti location di Krat, una città sconvolta dalla follia e la sete di sangue che esploreremo nei panni di Pinocchio. Sono presenti inoltre i modelli di alcuni degli automi che affronteremo nel gioco, tra cui un colosso armato con la ruota di un carro e un inquietante automa con le sembianze di una bambina. Infine ci sono anche dei concept art del rampino, che come abbiamo visto nel gameplay trailer di ieri, che potrà essere sfruttato in combattimento da Pinocchio per tirare verso di sé i nemici.

Lies of P è un gioco d'azione di stampo soulslike in un mondo crudele e oscuro della Belle Époque. Dopo essersi svegliato in una stazione dei treni abbandonata a Krat, una città sconvolta dalla follia e dalla voglia di sangue, il protagonista Pinocchio si metterà in cerca di Geppetto. Il gioco avrà quest procedurali che influenzano la trama, sarà possibile potenziare le armi e ottenere nuove skill per il protagonista, inoltre è presente un misterioso quanto interessante sistema di "bugie", di cui non vediamo l'ora di saperne di più al riguardo.

Lies of P è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco non ha ancora un periodo di pubblicazione. Maggiori dettagli sulla creatura di Round8 verranno svelati il prossimo 17 novembre in occasione del G-Star 2021.