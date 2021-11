Lies of P: primo gameplay trailer del mix tra Pinocchio e Bloodborne

Lies of P, il peculiare mix tra Pinocchio e il genere soulslike torna a mostrarsi nel primo gameplay trailer ufficiale tratto dalla versione Alpha del gioco.

Grazie al filmato pubblicato dai ragazzi di Round8 e il publisher Neowiz, possiamo avere un primo assaggio delle cupe e raccapriccianti atmosfere di Krat e dei mostruosi automi che lo popolano. Spazio anche al sistema di combattimento, che ricorda molto quello delle opere FromSoftware, con P che si esibisce in combo e contrattacchi con diverse armi, tra cui spade, stocchi e accette. Nel trailer è possibile vedere anche l'utilizzo di un lanciafiamme e una specie di rampino, con cui il protagonista può afferrare e tirare verso di sé nemici anche molto distanti.

Ispirato alla storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d'azione in stile anime ambientato in un mondo crudele e oscuro della Belle Époque e con combattimenti in stile Dark Souls. Dopo essersi svegliato in una stazione dei treni abbandonata a Krat, una città sconvolta dalla follia e dalla voglia di sangue, il protagonista Pinocchio si metterà in cerca di Geppetto. Lungo la strada ovviamente ci saranno numerosi pericoli, nonché personaggi ispirati al libro di Collodi. Se incontrate un gatto e una volpe, insomma, non fidatevi.

Il gioco inoltre avrà un sistema di quest procedurali che influenzeranno il finale, un sistema di sviluppo delle skill del personaggio e delle armi, nonché un misterioso sistema di "bugie" che Pinocchio dovrà utilizzare per ritrovare la sua umanità.

Lies of P sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC nel 2023.