Lies of P: trailer d'annuncio del mix tra Pinocchio e Dark Souls per PS5, PC, Series X|S e Stadia

Neowiz ha appena svelato Lies of P, un gioco che non poteva che incuriosirci. Si tratta, infatti, di un mix tra la storia di Pinocchio e il gameplay di Dark Souls. Il tutto confezionato all'interno di architetture e atmosfere della Belle Époque. Per mostrare le potenzialità del progetto lo sviluppatore ha pubblicato il trailer d'annuncio per PS5, PC, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Per il momento non abbiamo ancora una data di lancio, ma si tratta sicuramente di un progetto da tenere d'occhio, perlomeno per le sue peculiarità. Nel gioco, infatti, saremo chiamati a partire per un lungo viaggio alla ricerca di Geppetto, rapito da un misterioso personaggio. Lungo il viaggio visiteremo luoghi e incontreremo personaggi ispirati a quelli del libro di Collodi e combatteremo in stile Dark Souls.

"Vi sveglierete in una stazione dei treni abbandonata a Krat, una città sconvolta dalla follia e dalla voglia di sangue. Davanti a voi c'è solo una nota: "Trova Geppetto. E' in città." In questo modo viene presentato il progetto.

"In Lies of P giocherete nei panni di Pinocchio, un burattino meccanizzato, e combatterete accanitamente lungo il percorso che vi condurrà al misterioso rapitore di Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non fate l'errore di fidarvi di nessuno, soprattutto se sono un gatto e una volpe.

Dovrete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umani.

Ispirato alla storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d'azione in stile anime ambientato in un mondo crudele e oscuro della Belle Époque," continua la descrizione del gioco, che parla di quest procedurali che influenzeranno il finale, di armi da potenziare e combinare e di un sistema di skill grazie alle quali far crescere le capacità di Pinocchio.

E c'è anche un misterioso sistema di "bugie" che dovranno essere utilizzate per poter trovare nuovamente la propria umanità.

Che ne pensate? Ecco un po' di immagini di Lies of P:

Lies of P è TBA per Xbox Series X|S, PS5, Steam e Google Stadia.