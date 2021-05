Super Bomberman R Online, data di uscita su PC, PS4 e Switch nel nuovo trailer

Super Bomberman R Online ha una data di uscita ufficiale su PC, PS4 e Nintendo Switch, annunciata da Konami con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 maggio.

Disponibile gratuitamente su Google Stadia dallo scorso settembre, Super Bomberman R Online trae ispirazione dalla popolarità di Super Bomberman R riportando gli 8 Bomber Brothers, e non solo, in una battle royale online per 64 giocatori.

Insieme al lancio multi-piattaforma, Super Bomberman R Online introdurrà anche nuove stagioni in-game per tutte le piattaforme, compresa Google Stadia. Ogni stagione durerà tre mesi e porterà con sé numerose novità, accessori, oggetti, personalizzazioni e un nuovo Bomber Hero.

Super Bomberman R Online, una sequenza di gioco.

Protagonista della Season 1 sarà il veterano di Metal Gear Solid Old Snake Bomber, acquistabile in-game tramite "Bomber Coins". I contenuti disponibili come parte di una stagione potranno essere acquisiti solo durante i tre mesi che ne caratterizzano la durata.

Super Bomberman R Online lancerà anche un sistema "Battle Pass" a due livelli: Silver Pass e Gold Pass. Il Silver Pass sarà gratuito per tutti i giocatori che, giocando alla modalità Battle 64, potranno salire di livello e guadagnare ricompense in-game come provocazioni, accessori e pose. Il Silver Pass sarà caratterizzato da 100 livelli e offrirà una grande varietà di contenuti gratuiti durante ogni Stagione.

Caratterizzato anch'esso da 100 livelli, l'opzionale Gold Pass offrirà maggiori recompense, tra cui più personalizzazioni e altri oggetti che non influenzeranno direttamente il gameplay. Il Gold Pass potrà essere attivato al costo di 800 Bomber Coins, valuta che può essere acquistata in pacchetti tramite il negozio in-game o sullo store della piattaforma.

Super Bomberman R Online, uno dei personaggi del gioco.

Le Bomber Coins sono anche offerte come ricompense nel Gold Pass. Le classifiche e i contenuti del Silver e Gold Bomber Passes sono stagionali, i giocatori dovranno scalare nuovamente le classifiche all'inizio di una nuova stagione per ottenere nuove ricompense.

In vista del lancio su larga scala di Super Bomberman R Online, Konami pubblicherà presto delle linee guida per i video gameplay generati dagli utenti. Maggiori informazioni saranno rese disponibili sul sito ufficiale prima del lancio.

Infine, per celebrare il recente traguardo di oltre due milioni di unità vendute di SUPER BOMBERMAN R, KONAMI regalerà a tutti i giocatori di SUPER BOMBERMAN R ONLINE l'outfit commemorativo "Double Platinum Cake".