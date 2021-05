Amazon accetta i contanti da oggi, ecco come fare

Nonostante il mondo si stia spostando sui pagamenti digitali, in Italia il contante ha sempre il suo fascino. Per questo motivo Amazon ha deciso stringere una collaborazione con Western Union per avere una rete di punti vendita grazie ai quali poter riscuotere i pagamenti. Ecco come fare per usufruire di questa possibilità.

Il funzionamento è piuttosto semplice: si va su Amazon, si trova qualcosa da comprare, si inserisce l'indirizzo di spedizione e per il pagamento si sceglie "contanti". A questo punto ci si dovrà recare entro 48 ore in uno degli oltre 4300 punti vendita Western Union (a questo indirizzo potete trovare l'elenco completo) con il codice inviato da Amazon e pagare in contanti il dovuto. Una volta ricevuta la conferma di pagamento, Amazon procederà con la spedizione all'indirizzo desiderato.

A questo indirizzo si trova una FAQ ufficiale del servizio, ma si tratta di un sistema piuttosto intuitivo che può essere riassunto in 4 passaggi: