Psychonauts 2: trailer e immagini da Game Informer

Psychonauts 2 sarà protagonista della cover del prossimo numero della rivista Game Informer, che per l'occasione ha pubblicato anche un trailer e una serie di nuove immagini del gioco.

Disponibile in esclusiva next-gen su Xbox Series X|S, Psychonauts 2 farà il proprio debutto anche su PC, PS4 e Xbox One, e la presenza della pagina del gioco sul Microsoft Store con tanto di precaricamento fa pensare a un lancio ormai imminente.

Che la casa di Redmond voglia giocarsi la carta dell'available now durante l'attesa conferenza all'E3 2021? Ancora presto per dirlo, ma le possibilità ci sono senz'altro e sarebbe un gran bel colpo.

Quel che è certo è che Game Informer dedicherà un ampio reportage al nuovo titolo di Double Fine Productions, come anticipato dal trailer che potete vedere qui sopra.