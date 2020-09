Super Bomberman R Online è disponibile gratuitamente su Google Stadia

Konami ci informa che Super Bomberman R Online, il folle battle royale a 64 giocatori dedicato al celebre bombarolo e ai suoi amici, è disponibile gratuitamente attraverso lo store di Google Stadia. Super Bomberman R Online è uno dei primi titoli per Stadia a sfruttare in modo completo l'opzione 'Crowd Play', una modalità che permette ai giocatori di entrare in una partita insieme ai loro streamer YouTube preferiti.

Super Bomberman R Online è gratis per tutti gli utenti di Stadia Pro. Da oggi e fino al 30 novembre 2020, gli utenti Stadia Pro potranno infatti ottenere la Premium Edition (gioco base + Premium Pack - del valore di €9.99) senza alcun costo e senza limiti di tempo. Dopo il 30 novembre 2020, gli utenti Stadia Pro potranno acquistare l'add-on Premium Pack a €9.99 che avrà gli stessi contenuti della Premium Edition.

Con il Premium Pack, i giocatori avranno accesso a 14 personaggi aggiuntivi con tipologie di abilità uniche. Si avrà anche la possibilità di creare partite private con i propri amici. Super Bomberman R Online permette oltre 100 tipi di personalizzazioni (inclusi numerosi personaggi di SBR e di altri brand di Konami), costumi, accessori e per la prima volta skin per le bombe che andranno a modificare sia l'aspetto della bomba che il loro effetto.

Dopo il lancio, gli utenti Stadia Base potranno solo acquistare la Premium Edition a €9.99 (l'opzione 'solo gioco base' non sarà disponibile). Ulteriori dettagli sull'accesso ai bundle disponibili per gli utenti Stadia Base saranno presto disponibili.

Lo giocherete?