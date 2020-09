TIM Supergiga 100 per la scuola: GIGA e didattica a distanza a 19,99 euro al mese

A breve si tornerà in classe, ma l'anno scolastico 2020/21 non si preannuncia affatto semplice: complice la pandemia attualmente in corso, la necessità di alternare la didattica in presenza a quella a distanza, e molto altri fattori. TIM Supergiga 100 è la proposta dell'omonimo operatore storico italiano, e proverà a far fronte a tutte le necessità del caso, come state per leggere.

Si tratta fondamentalmente di una nuova offerta pensata da TIM per alunni e docenti: permetterà loro, lato contenuti ed iniziative, di sfruttare appieno le piattaforme e-learning a fronte di costi contenuti. Il prezzo di abbonamento mensile, infatti, è fissato a 19,99 euro; difficile trovare di meglio al momento, se specificamente dedicato al mondo della scuola.

I principali contenuti di TIM Supergiga 100 consistono in quanto segue:

100 GIGA di traffico dati in connettività 4G

Navigazione senza limiti su piattaforme di e-learning come Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meeting, Axios Collabora; in alternativa GIGA illimitati se si dispone già di TIM a casa con TIM Unica

Possibilità di abbinare un modem 4G Wi-Fi con uno scontro di 50 euro sul prezzo di listino