Crucial RAM da 64 GB in offerta su Amazon per l'Early Black Friday 2021

Sono disponibili su Amazon le offerte dell'Early Black Friday che ci propongono una Crucial RAM da 64 (2 X 32) GB. Lo sconto segnalato è di 31.58€.

Offerta Amazon Crucial RAM CT2K32G4DFD8266 64GB (2x32GB) DDR4 2666 MHz CL19 Kit di Memoria Desktop € 291,57 € 259,99 Vedi

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questa RAM da 64 GB è 291.57€. Nel corso dei mesi è stata saltuariamente messa in offerta, con prezzi leggermente superiori rispetto a quelli odierni. Come spesso accade con componenti hardware, un anno fa il prezzo medio di questa RAM era inferiore, ma oggigiorno questa cifra è da reputarsi un'offerta, nel bene o nel male.

Crucial RAM da 64 GB

