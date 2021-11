Mass Effect Legendary Edition: statistiche e scelte dei giocatori nell'infografica di Bioware

Per i festeggiamenti dell'N7 Day, la giornata mondiale che celebra la saga di Mass Effect, Bioware ha pubblicato un'interessante infografica che svela le statistiche delle scelte cruciali e non fatte dai giocatori nella Mass Effect Legendary Edition.

Prima di proseguire ci teniamo ad avvisarvi che i dati riportati di seguito riguardano eventi importanti nella trama della trilogia, quindi se volete evitare qualsiasi Spoiler vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Mass Effect Legendary Edition

Dalle statistiche apprendiamo che la maggior parte dei giocatori ha scelto di giocare alla difficoltà normale nei primi due capitoli (54 e 50%), mentre stranamente la Casual è stata la più gettonata per il terzo capitolo (35% contro il 28% della Normal).

Alla fine del primo gioco la maggior parte dei comandanti Shepard hanno deciso di salvare il Consiglio (69%), ma in pochissimi si sono fidati ad assegnare il ruolo di primo Consigliere umano a Udina (6%), preferendo piuttosto Anderson (85%) o addirittura optando di non fare alcuna scelta (9%). Sempre nel primo capitolo della serie il 15% dei giocatori ha deciso di non reclutare Garrus, uno dei personaggi più apprezzati della serie.

L'infografica riporta anche quale dei finali della trilogia di Mass Effect è stato il più gettonato dai giocatori. Il 45% ha deciso di distruggere tutte le forme di vita sintetiche, il 30% ha deciso di unire tutta la vita organica e sintetica per dare vita a una nuova specie, il 17% ha deciso di controllare i Razziatori e infine l'8% ha deciso di non prendere nessuna scelta.

Mass Effect Legendary Edition, l'infografica di Bioware

In occasione dell'N7 Day, Bioware ha pubblicato anche un artwork del prossimo gioco della serie Mass Effect.