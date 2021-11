Sherlock Holmes Chapter One: il trailer "Name's Sherlock" ci illustra le basi del gioco

Frogwares ha condiviso un nuovo trailer di Sherlock Holmes Chapter One, il gioco investigativo in arrivo questo novembre. Il filmato, intitolato "Name's Sherlock", ci permette di scoprire le basi del gioco. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il video si apre con John, amico di infanzia di Sherlock che accompagna il nostro detective in erba a Cordona, isola dove il giovane Holmes ha passato alcuni anni dell'infanzia, in compagnia di madre e fratello. La morte della donna, però, costrinse il nostro protagonista a tornare a Londra. Anni dopo, nel tentativo di trovare un senso di conclusione per la morte della madre, Sherlock torna a Cordona dove però si imbatte in un mistero dopo l'altro.

Il video ci permette di vedere varie meccaniche di Sherlock Holmes Chapter One, come ad esempio la possibilità di osservare le persone attorno a noi per scoprire dettagli segreti, analizzare la scena del crimine in cerca di indizi e indossare costumi di varia natura per confondersi tra la folla e accedere ad aree altrimenti limitate. Nel gioco non mancheranno fasi d'azione, ma il fulcro sarà la componente investigativa.

Per scoprire di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato: Sherlock Holmes Chapter One, alla scoperta dei segreti degli Holmes a Cordona.