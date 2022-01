Final Fantasy 14: data del prossimo stream che parlerà "dei prossimi 10 anni dell'MMO"

Square Enix ha svelato qual è la data del prossimo stream di Final Fantasy 14, noto come "Letter from the Producer". La diretta andrà in onda alle 03.00 del mattino italiano del 19 febbraio 2022. Durante questa presentazione, si parlerà (anche) "dei prossimi dieci anni dell'MMO".

Sebbene i post più recenti del blog di Yoshida si siano concentrati sui server e sulle modifiche al bilanciamento di Final Fantasy 14, il director ha stuzzicato i fan affermando che questo mese sono previste alcune rivelazioni, che dovrebbero darci qualche indizio in più sulla prossima espansione dell'MMO, così come su nuovi contenuti per tenerci impegnati fino al suo arrivo.

Due personaggi di Final Fantasy 14

Riguardo ai futuri contenuti, Square Enix ha precedentemente rivelato che Final Fantasy 14 avrà un nuovo raid dell'alleanza chiamato Myths of the Realm che si concentra sui Twelve, una modalità simile a Stardew Valley chiamata Island Sanctuary, e la razza femminile Hrothgar come parte di Endwalker. A proposito di quest'ultimo, Yoshida risponderà alle domande dei fan sull'espansione.

La diretta è a un orario molto scomodo per noi italiani e tende a durare alcune ore, quindi non crediamo che molti avranno modo di seguire lo stream, ma il giorno successivo ci sarà la possibilità di recuperare tutte le informazioni condivise.

Già sapevamo che sarebbero arrivate novità a fine febbraio, si è parlato dell'update 7.0 e di "cambiamenti drastici" in vista.