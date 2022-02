Gran Turismo 7, annunciato album ispirato al gioco: Find Your Line

Sony ha annunciato un album ispirato a Gran Turismo 7: si tratta di Find Your Line e vedrà la partecipazione di artisti come Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves e Disciples, impegnati a rivisitare i brani classici della serie targata Polyphony Digital.

Protagonista due giorni fa di uno State of Play, Gran Turismo 7 farà il proprio debutto su PS5 e PS4 il 4 marzo e anche stavolta il gioco ci consegnerà un comparto sonoro di spessore e qualità: un aspetto che Kazunori Yamauchi non ha mai sottovalutato.

Torniamo però all'album, che vanterà la seguente tracklist:



The FaNa Tix: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil TJay

Bring Me the Horizon: Moon Over the Castle

Major Lazer: I Don't Care feat. Lous and the Yakuza

Nothing but Thieves: Life's Coming in Slow

Kim Dracula: Unstoppable

Rosalía: BIZCOCHITO

Disciples: Squad feat. GoldLink

London Grammar: Baby It's You (George FitzGerald Remix)

Jawsh685: Drift

Per promuovere il disco è stato pubblicato anche un video replay sulle note della versione rivisitata di "Moon Over The Castle", realizzata dai Bring Me The Horizon. La traccia è stata composta originariamente da Masahiro Ando per il primo episodio di Gran Turismo.

Sarà possibile ottenere l'album Find Your Line acquistando la 25th Anniversary Edition o la 25th Anniversary Digital Deluxe Edition di Gran Turismo 7 in versione fisica.