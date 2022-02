PS5 e PS4: nuovo firmware beta in arrivo domani con migliorie per party e interfaccia

Sony ha annunciato che da domani sarà disponibile un nuovo firmware beta per PS5 e PS4 con funzioni per chat dei party, opzioni per l'accessibilità e migliorie all'interfaccia utente.

Come confermato dal PlayStation Blog, la fase di beta testing del firmware è limitata ai giocatori residenti negli USA, Canada, Regno Unito e Francia, ma è comunque interessante leggere i dettagli per scoprire le novità in arrivo nel prossimo futuro per tutti gli utenti.

Come accennato in apertura ci sono novità sia su PS5 che per PS4 per la gestione delle chat vocali. Nello specifico ora i giocatori quando avviano un party possono scegliere se crearne uno aperto a tutti o chiuso. Nel primo caso potranno accedervi tutti gli amici della vostra lista e gli "amici di amici". Uno chiuso invece sarà accessibile solo dagli utenti a cui invierete un invito.

Su PS5 è stata aggiornata anche il sistema delle segnalazioni della chat vocale, con nuovi indicatori visivi che permetteranno di individuare più facilmente chi ha detto cosa, consentendo a PlayStation Safety di intraprendere azioni più appropriate in base alle segnalazioni. Inoltre, sarà possibile avviare lo Share Play senza prima passare per lo Share Screen. Su PS4 invece è stata aggiunta l'opzione per modificare il volume di ogni singolo utente di un party.

Sono stati apportati inoltre delle modifiche alla funzione Game Base di PS5, con le chat vocali che ora si chiamano party e la suddivisione del menu in tre sottosezioni: Amici, Party e Messaggi.

Per quanto riguarda le migliorie all'interfaccia utente su PS5, con il nuovo firmware beta è possibile filtrare i giochi della propria collezione in base al genere, bloccare fino a un massimo di cinque icone delle applicazioni nella home della dashboard. A tal proposito è stato aumentato il numero massimo di icone visualizzate a 14 (ora il massimo è 11). Inoltre è stato modificato il design delle schede e la lista Trofei.

Tra le novità per le opzioni per l'accessibilità è stato aumentato il numero di lingue supportate dallo screen reader (l'italiano era già supportato in precedenza), la funzione che legge ad alta voce i testi a schermo e fornisce indicazioni su come eseguire operazioni con la console. Inoltre è possibile impostare l'audio mono per le cuffie.

Infine, solo per gli utenti USA e UK, è stata aggiunta la funzione dei comandi vocali per avviare/chiudere applicazioni o gestire i comandi multimediali con la voce.