The King of Fighters 15, voti positivi dalla stampa internazionale

The King of Fighters 15 ha ricevuto voti positivi da parte della stampa internazionale, che ha accolto il nuovo episodio della celebre serie targata SNK in maniera discretamente entusiastica, riconoscendone i meriti.

The King of Fighters 15, i voti della stampa internazionale



VG247 - 10

Noisy Pixel - 9

COGconnected - 8,5

IGN - 8

Destructoid - 8

Digital Trends - 8

Shacknews - 8

CGM - 8

Cultured Vultures - 8

Xbox Achievements - 8

Hardcore Gamer - 7

NME - 6

Inverse - 6

Nella nostra recensione di The King of Fighters 15 abbiamo sottolineato la solidità del sistema di combattimento, il roster particolarmente ricco e un netcode prestante per il multiplayer online.

Come si può vedere nella lista dei voti, ad ogni modo, non mancano alcune voci critiche, che hanno ritenuto di valutare il gioco assegnandogli un punteggio decisamente al di sotto della media.

The King of Fighters 15 sarà disponibile a partire dal 17 febbraio nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.