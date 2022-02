The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman 2 nel nuovo trailer DC

The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman 2 compaiono nel nuovo trailer pubblicato da Warner Bros. per promuovere i prossimi film DC in arrivo nelle sale cinematografiche.

Il video include alcune sequenze già viste per The Batman, mostrato con uno spot televisivo dedicato a Bruce Wayne solo pochi giorni fa, e The Flash, il cui trailer è arrivato in occasione del DC FanDome 2021, ma ci sono alcune sorprese.

Le parti relative a Black Adam e Aquaman and the Lost Kingdom, infatti, appaiono fondamentalmente inedite e nel caso del film con The Rock anche piuttosto entusiasmanti, vista la presenza di nuovi eroi come il Doctor Fate e Hawkman.

Insomma, al netto di una gestione un po' caotica delle proprietà intellettuali, che si sviluppano al momento su universi differenti per The Batman e Joker, mentre fanno seguito allo Snyderverse con The Flash, Aquaman 2 e Black Adam, non si può certo dire che le prospettive delle produzioni cinematografiche DC siano incerte, anzi.