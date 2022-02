Martha is Dead è censurato su PS5 e PS4, edizione fisica rinviata

Martha is Dead, il nuovo horror del team italiano LKA, è stato censurato su PS5 e PS4, mentre le versioni PC, Xbox One e Xbox Series X|S sono rimaste invariate, in base a quanto riferito dal publisher Wired Productions.

Non sappiamo, al momento, quali parti siano state rimosse dalle versioni PlayStation, con la comunicazione degli sviluppatori che resta sul vago: "Ci dispiace annunciare che abbiamo dovuto modificare l'esperienza per le versioni PS5 e PS4, con alcuni elementi che non saranno più giocabili", si legge nella comunicazione ufficiale, "Dopo quattro anni di passione e duro lavoro, il team LKA ha ora bisogno di un po' più di tempo per effettuare questi cambiamenti inaspettati".

Alcuni elementi del gioco non saranno dunque presenti su PS5 e PS4, probabilmente a causa della censura più stringente che abbiamo già visto in azione anche in vari altri casi da parte di Sony rispetto agli altri produttori, come per Doki Doki Literature Club e come testimoniato da alcuni sviluppatori in Giappone.

Martha is Dead, una scena del gioco

Come conseguenza di questi cambiamenti, le versioni fisiche per PS5 e PS4 sono state posticipate in data ancora da precisare.

La cosa non avrà invece effetti sulle versioni digitali di Martha is Dead, che arriveranno comunque il 24 febbraio 2022 come era stato annunciato in precedenza, su tutte le piattaforme previste. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al provato pubblicato il mese scorso e a quello risalente alle demo di ottobre 2021.