Twitter down, il social network non funziona oggi 11 febbraio 2022 [aggiornata]

Twitter è attualmente down: la piattaforma social non funziona nella giornata di oggi, 11 febbraio 2022, e moltissimi utenti stanno inviando le proprie segnalazioni al riguardo, ma non è ancora chiaro quale sia il problema.

Aggiornamento: Twitter è tornato online pochi minuti fa, dunque il down è stato relativamente breve. Di seguito la notizia originale.

Gli inconvenienti hanno cominciato a verificarsi verso le 18:50 e sul sito Downdetector sono schizzate rapidamente le testimonianze di malfunzionamento, quasi duemila nel giro di pochissimi minuti.

Utilizzato in maniera intensiva da svariati addetti ai lavori nell'ambito del gaming, come dimostra anche la classifica dei giochi più popolari nel 2021, Twitter non ha ancora comunicato nulla circa l'attuale situazione.

Twitter, il logo ufficiale del social network

Gli utenti non riescono al momento ad accedere alla piattaforma, che restituisce un errore che recita "Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua. Riproviamo." Purtroppo i tentativi di refresh vanno a vuoto.

Manco a farlo apposta, alle 19.00 era previsto il reveal di Call of Duty: Warzone 2, almeno stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, che chiaramente in questo momento non può tweettare nulla al riguardo.