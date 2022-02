Call of Duty: Warzone 2 verrà annunciato domani, per un noto leaker

Call of Duty: Warzone 2 verrà annunciato domani, 11 febbraio, da Activision: lo sostiene il noto leaker Tom Henderson, che in più occasioni ha dato prova di conoscere effettivamente i retroscena dello sviluppo dei giochi della serie.

Apparentemente in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Call of Duty: Warzone 2 punterà a portare l'esperienza battle royale free-to-play verso nuovi standard sfruttando le capacità delle piattaforme next-gen.

Stando alle informazioni fornite da Henderson, il nuovo capitolo è stato ridisegnato da zero al fine di superare le limitazioni tecniche attuali, e una delle novità più rilevanti in tal senso sarà la possibilità di impostare il FOV a 120 anche su console.

Non è tutto: secondo alcune voci, il tanto chiacchierato Call of Duty: Modern Warfare 2, che pare vanterà una campagna ambientata in America Latina, potrebbe arrivare insieme a Warzone 2.

Ciò potrebbe significare molte cose, in effetti, ma la più plausibile è l'inclusione della nuova campagna tra i file da scaricare per il gioco, così da poterla sbloccare rapidamente previo acquisto, come del resto già accaduto in passato per la serie.