Call of Duty Warzone 2: leak svela che è in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Call of Duty Warzone 2 è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S ed è in arrivo nel 2023: questo è quanto ha indicato il leaker Tom Henderson, in seguito al report di Bloomberg che ha parlato di tre nuovi giochi di Call of Duty in arrivo su console PlayStation.

La testata americana ha infatti svelato che ci sono almeno tre giochi della saga di COD previsti per PlayStation, anche dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Henderson ha però aggiunto che uno di questi è Call of Duty Warzone 2 e ha anche dato alcuni dettagli su questo nuovo gioco.

Una mappa di Call of Duty Warzone Pacific

Henderson spiega che Call of Duty Warzone 2 è proprio quello che sembra. Un nuovo gioco, completamente separato dal precedente. Sarà solo per PC e console di attuale generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X|S. Non ci sarà alcuna integrazione delle vecchie armi. In altre parole, non dovremmo aspettarci un approccio in stile Fortnite, che passa da un Capitolo al successivo in modo fluido e senza abbandonare quanto realizzato in precedenza.

Tom Henderson è un noto leaker di Battlefield e Call of Duty, ma in ogni caso dobbiamo sempre ricordare che quanto indicato è solo un rumor, non un'informazione ufficiale. Inoltre, i piani di Activision Blizzard e, se l'acquisizione dovesse essere confermata, di Microsoft potrebbero cambiare prima dell'uscita di Call of Duty Warzone 2.