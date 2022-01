Forza Horizon 5 a quota 18 milioni di giocatori, annuncia Microsoft

Forza Horizon 5 ha totalizzato 18 milioni di giocatori, ed è riuscito a raggiungere tali numeri a tempo di record: lo ha annunciato il CEO di Microsoft, Satya Nadella, nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori.

A distanza di appena due settimane dall'annuncio dei 15 milioni di giocatori per Forza Horizon 5, il racer sviluppato da Playground Games continua dunque a crescere, a conferma della sua straordinaria qualità.

Come si può vedere qui sotto, Aaron Greenberg ha commentato in maniera entusiastica il post di Benji-Sales che riportava il nuovo numero di utenti di Forza Horizon 5, sottolineando come sia un momento davvero incredibile per essere un giocatore Xbox.

Considerando anche gli oltre 20 milioni di giocatori di Halo Infinite, è infatti evidente che gli Xbox Game Studios stanno vivendo un gran bel periodo, mettendo a segno un successo dopo l'altro.

E la situazione non potrà che migliorare ulteriormente, se consideriamo la quantità di acquisizioni effettuate negli ultimi anni dalla casa di Redmond: tanti team di sviluppo talentuosi che stanno lavorando ai loro prossimi progetti e che andranno ad arricchire ulteriormente il catalogo di Xbox Game Pass.