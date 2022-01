Forza Horizon 5 ha più di 15 milioni di giocatori in due mesi

Forza Horizon 5 continua la sua incredibile corsa superando i 15 milioni di giocatori registrati e attivi all'interno del gioco, in due mesi dal lancio a oggi, in base a quanto rilevato dal contatore interno al gioco.

Non si tratta dunque di dati ufficiali da parte di Playground Games o Microsoft, ma l'informazione arriva guardando la quantità di utenti registrati presente nel database di Forza Horizon 5, che nei giorni scorsi segnalava già più di 15 milioni di utenti registrati. Si tratta di un risultato impressionante se si pensa che il gioco è stato lanciato solo due mesi fa, a dimostrazione della diffusione veramente molto rapida di questo nuovo capitolo.



Ovviamente questo non può essere preso come un dato corrispondente alle copie effettivamente vendute, vista la possibilità che vi siano più account per console e soprattutto il fatto che il gioco è presente su Xbox Game Pass, ma il titolo Playground dev'essere comunque andato molto bene anche sul mercato, considerando che rimane stabilmente nella classifica dei giochi più venduti di Steam, come abbiamo visto anche nella top ten di inizio gennaio 2022.

D'altra parte, con Halo Infinite e Age of Empires 4 continua ad essere tra i giochi di maggior successo su Steam. In ogni caso, la questione delle vendite all'interno del contesto del Game Pass ha un'importanza relativa a questo punto, ma una cosa che è emersa con notevole evidenza è la grande crescita della serie in questo capitolo anche rispetto a quanto raggiunto da Forza Horizon 4.