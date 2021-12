Forza Horizon 5, Halo Infinite e AOE 4 fra i giochi di maggior successo su Steam

Forza Horizon 5, Halo Infinite e Age of Empires 4 sono fra i giochi di maggior successo su Steam, stando ai dati comunicati ieri da Valve in merito ai titoli che hanno totalizzato i maggiori incassi sulla piattaforma digitale.

I giochi di maggior successo del 2021 su Steam vedono dunque un quarto della top 12 rappresentato da produzioni first party Microsoft, a dispetto del fatto che i giochi in questione siano disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Benji Sales, sempre molto attento ai numeri dell'industria videoludica, ha sottolineato questo successo su Twitter. "Assurdo: il 25% dei giochi con i maggiori incassi su Steam sono first party degli Xbox Game Studios. Ciò dimostra davvero quanto il PC sia una piattaforma importante per la crescita futura di Xbox."

Aaron Greenberg è intervenuto di persona sulla questione, ringraziando Benji e dicendo che ovviamente il merito va tutto agli sviluppatori degli Xbox Game Studios e ai tantissimi fan di tutto il mondo che li supportano.

La top 12 a cui si fa riferimento è questa, riportata in ordine casuale e non di maggiore incasso: