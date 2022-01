Steam: classifica dei giochi più venduti di inizio gennaio 2022, Elden Ring è già in Top 10

Benji-Sales ha condiviso su Twitter la classifica dei giochi più venduti a inizio gennaio 2022 su Steam. Nella Top 10 spunta già Elden Ring, il nuovo souls-like di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, più di un mese prima dell'uscita effettiva.

Vediamo subito la classifica dei giochi Steam più venduti a inizio gennaio 2022:

Ready or Not It Takes Two Monster Hunter Rise Project Zomboid Valve Index FNAF: Secury Brech Elden Ring Rust Forza Horizon 5 Sea of Thieves

Come potete vedere, continua il successo di Ready or Not, che da settimane è tra i più venduti su Steam. A seguire troviamo It Takes Two, che gode del proprio successo ai The Game Awards. In terza posizione c'è invece Monster Hunter Rise, in uscita il 12 gennaio 2022: le vendite sono ovviamente causate dai preorder, comprensibili vista l'uscita ravvicinata.

Anche Elden Ring sta scalando la classifica grazie ai pre-order, ma il tutto avviene con un mese e mezzo di anticipo. Ricordiamo che la data di uscita è il 25 febbraio 2022. Se il gioco dovesse continuare a rimanere in classifica su Steam per le prossime settimane, potremmo trovarci di fronte a un grande successo commerciale.

Quest'oggi, Valve può festeggiare anche altri risultati: Steam ha raggiunto 28.2 milioni di utenti contemporanei.