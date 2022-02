Kingdom Hearts: problemi con le versioni cloud su Nintendo Switch, Square Enix pubblica una patch

I Kingdom Hearts hanno avuto diversi problemi al lancio su Nintendo Switch, tanto che Square Enix è dovuta correre ai ripari con una patch per provare ad arginare la situazione. Cosa c'è di strano? Il fatto che i giochi siano in cloud. Sì, anche con l'avvento del cloud gaming non ci salveremo dai lanci problematici che richiedono aggiornamenti su aggiornamenti per essere sistemati.

Come saprete Square Enix ha lanciato Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) su Nintendo Switch, puntando sulla tecnologia del cloud, ma i giocatori stanno avendo vari problemi con il luncher dei singoli giochi, sia in versione completa, sia in versione demo. Qual era il problema? Di base i giochi non partivano, come visibile dal post Reddit sottostante.

Chi è riuscito a far partire i giochi ha anche scoperto che dovrebbero essere versioni vecchie, visto che hanno notato dei glitch che sembravano spariti, come uno apparso solo nella versione giapponese vanilla di Kingdom Hearts 2.