One Piece, il cosplay di Yamato di Boahammock è pronto alla battaglia

La serie giapponese One Piece è una continua aspirazione per i e le cosplayer, come dimostra questo cosplay di Yamato, realizzato da Boahammock, che sembra pronto per la battaglia.

Yamato è una donna slanciata dall'aspetto demoniaco. Ha dei lunghi capelli bianchi che sfumano verso il verde e inodossa sempre un kimono bianco chiuso da una corda bianca e viola chiamata shimenawa. La versione rappresentata da Boahammock è quella pre liberazione da parte di Rufy. Lo si capisce dalle catene che le penzolano ai polsi.

Il cosplay è davvero rigoroso nella rappresentazione del personaggio, almeno dal punto di vista della somiglianza generale. Bello anche il dettaglio della mazza, che richiama alla fonte d'ispirazione principale della sua caratterizzazione, ossia i demoni Oni, giustificata nella serie dal suo aver ingerito un frutto del diavolo.

Bella anche la grinta messa dalla cosplayer nell'interpretazione del personaggio, che richiama a quello che è carattere di Yamato durante la serie.