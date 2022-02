Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, trailer mostra Splinter in azione

Dotemu ha pubblicato un nuovo trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge che mostra in azione il maestro Splinter e conferma che il gioco arriverà anche su PS4 e Xbox One, oltre che su PC e Nintendo Switch. Il gioco è previsto per il 2022 e riprende il gameplay classico degli arcade dedicati al franchise, senza rinunciare a introdurre qualche novità.

Il filmato svela attraverso delle sequenze di gioco pure la possibilità di selezionare Splinter come personaggio giocabile. Nonostante il bastone, il vecchio maestro è davvero una forza della natura in combattimento e vanta diverse super mosse potenti e interessanti. Del resto è lui che ha insegnato alle tartarughe a combattere.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è in sviluppo presso Tribute Games, lo stesso studio dell'eccellente Streets of Rage 4 e vanta una pixel art di prima qualità, una modalità storia completamente nuova, un gameplay vecchia scuola e tante altre caratteristiche ancora.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Bebop e Rocksteady assaltano Canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici per mettere in pratica l'ultimo, nefasto piano di Krang e Shredder. Le Tartarughe dovranno combattere in una serie di iconici scenari della saga TMNT: da Manhattan e Coney Island ai tetti della città fino a scendere nelle umide fogne. Aiuta l'impavido quartetto a sgominare Soldati del Piede, Triceraton e Guerrieri di Pietra fino a raggiungere la Dimensione X!

Goditi una coloratissima grafica pixel art e un'atmosfera vintage in puro stile TMNT che ti riporteranno ai favolosi anni '80. Tutti i personaggi, i veicoli, le armi, gli oggetti e gli sfondi sono direttamente ispirati alla serie TV del 1987: sarà come tuffarsi nei cartoni televisivi, tra battute esilaranti e avventure piene di azione!