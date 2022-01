Kingdom Hearts: trailer con data di uscita della serie su Nintendo Switch, demo disponibili da oggi

Con un trailer Square Enix ha annunciato la data di uscita della serie Kingdom Hearts al gran completo su Nintendo Switch. Le avventure di Sora, Pippo e Paperino saranno disponibili via cloud sulla console della grande N a partire dal 10 febbraio 2022. Non solo, da oggi sono disponibili delle demo gratuite su eShop di tutti i giochi della serie.

Nello specifico dal 10 febbraio i giocatori Nintendo Switch potranno giocare a Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (39,99 $), Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (49,99$) e Kingdom Hearts 3 + Re:Mind DLC (49,99 $). Coloro interessati all'intera saga potranno acquistare la Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud al prezzo di 89,99$. Aggiorneremo la notizia non appena saranno disponibili i prezzi in euro, ma probabilmente la conversione sarà 1:1.

Da oggi inoltre i giocatori Nintendo Switch potranno scaricare dall'eShop della console le demo gratuite di tutte e tre le raccolte. Un'ottima occasione testare con mano la cloud version o avvicinarsi per la prima volta alla serie in attesa del lancio a febbraio.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX è una raccolta contenente un totale di sei "esperienze" della serie, con i primi due capitoli in versione Remix e spin-off collegati.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue è invece un raccolta comprendente Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep: A Fragmentory Passage e Kingdom Hearts Chi: Back Cover (movie), un film che racconta la storia dei Foretellers, collegandosi alle origini della storia e a Kingdom Hearts: Unchained Chi.

Kingdom Hearts 3, infine, è l'ultimo capitolo della saga e nella versione cloud per Nintendo Switch includerà anche l'espansione Re:Mind.