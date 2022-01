Danganronpa: Trigger Happy Havoc disponibile per Xbox One, PC e Xbox Game Pass

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition a sorpresa da oggi è disponibile per Xbox One, PC (Windows 10) e Xbox Series X|S (via retrocompatibilità) al prezzo di 14,99 euro. Inoltre il gioco è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc è il remake dell'acclamata visual novel di Spike Chunsoft originariamente nel 2010 su PSP. Si tratta di una particolare adventure in stile anime che racconta la storia di un gruppo di alunni della prestigiosa Hope's Peak Academy coinvolti loro malgrado in una spirale di delitti ed eventi inquietanti dopo essere stati chiusi dentro alla scuola da un misterioso personaggio chiamato Monokuma, una sorta di orso robot.

Man mano che si prosegue, in ogni capitolo, si consuma un omicidio. Il nostro obiettivo sarà quello di indagare, raccogliere indizi e testimonianze per poi individuare e proclamare un colpevole durante la fase processuale. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Danganronpa: Trigger Happy Havoc.

La Anniversary Edition include una funzione galleria che ti consente di visualizzare illustrazioni, scene e ascoltare dialoghi con la voce.

Dandganronpa Trigger Happy Havoc, un'immagine tratta dal gioco

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition è dunque il primo titolo della seconda ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di gennaio 2022, che a questo punto ci aspettiamo venga annunciata da Microsoft nel corso della giornata odierna. Tra questi c'è anche Hitman Trilogy, la raccolta che include gli ultimi tre capitoli della serie stealth di IO Interactive.