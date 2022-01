Sword Art Online: il cosplay di Yuuki Asuna di kri_cos nella versione dea Stacia

Sword Art Online è senza dubbio una delle opere di maggior successo tra i cosplayer, grazie anche un cast di personaggi pieno di carisma. Oggi vi proponiamo il cosplay di Asuna Yuuki realizzato da kri_cos che ne veste i panni nella sua versione di Stacia, la dea della creazione di Underworld.

Nel corso dei vari archi narrativi di Sword Art Online, Asuna ha cambiato varie volte il suo avatar virtuale, a seconda del gioco online e della situazione. Nell'ultima serie animata, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, per correre in aiuto di Kirito nel mondo virtuale di Underwold Asuna sfrutta un "superaccount" che le dona le fattezze e i poteri della dea della creazione Stacia.

Kri_cos ha deciso di proporre un cosplay basato proprio su questa versione virtuale di Asuna, caratterizzato da un vestito bianco elegante, una corazza leggera nella parte frontale e l'immancabile spada utilizzata da Asuna durante gli scontri nell'Underworld. Come potrete vedere nel post qui sotto, si tratta di un coplay di buona fattura e curato nei dettagli.

