PS5 e PS4: una grossa esclusiva di terze parti verrà annunciata nel 2022, per un insider

A quanto pare nel corso del 2022 verrà annunciata una grossa esclusiva PlayStation, quindi per PS5 e forse anche PS4, realizzata da uno studio third party. Questo perlomeno è quanto ha affermato l'insider e veterano dell'industria Colin Moriarty nell'ultimo episodio del podcast Sacred Symbols.

Stando alle parole di Moriarty, Sony sta aumentando il budget destinato al marketing per il 2022 e ciò è dovuto a un'esclusiva AAA di uno studio di terze parti, che a quanto pare verrà presentata nel corso dei prossimi mesi.

"Apparentemente la spesa per il marketing sta aumentando notevolmente quest'anno, indicando che Sony sia aspetta una grande annata e non solo, suppongo, per i giochi che già conosciamo: Gran Turismo, Horizon, ecc.", afferma Moriarty che in seguito aggiunge che stando alle sue fonti ciò che sta causando l'aumento del budget per il marketing è "una grossa esclusiva di terze parti non ancora annunciata".

PS5

Nonostante la soffiata sia arrivata da "una conoscenza all'interno di Sony", Moriarty purtroppo al momento non ha ulteriori informazioni da condividere. Durante il podcast si è discusso dei possibili giochi papabili e tra questi sono stati menzionati il nuovo Bioshock come esclusiva temporale, una possibile collaborazione con From Software o un nuovo progetto in lavorazione presso gli studi di Square Enix, il che è in linea con una recente soffiata di un giornalista di VGC.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni senza alcuna conferma ufficiale e per questo motivo da prendere con le pinze. In ogni caso se la soffiata si rivelerà corretta non dovremo attendere molto per scoprire la verità. Chissà magari qualche novità in merito potrebbe arrivare nel corso del prossimo State of Play, in programma per il mese prossimo secondo dei rumor.