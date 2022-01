State of Play: i giochi che saranno mostrati a febbraio 2022 secondo il noto leaker Tom Henderson

Tom Henderson - noto insider dell'industria videoludica - ha recentemente parlato di uno State of Play atteso per febbraio 2022. Ora, ha aggiunto nuove informazioni, parlando dei giochi che potrebbero essere presentati durante tale evento.

Precisamente, Henderson ha affermato che Gran Turismo 7 e GhostWire: Tokyo saranno presenti durante la diretta. Il suo ragionamento è basato sul fatto che - secondo quanto ha scoperto - Sony ha organizzato degli eventi con i media internazionali per condividere in anticipo alcuni dettagli sui giochi. Inoltre, Henderson afferma che Gran Turismo 7 ha già una serie di video pubblicitari pronti e che per questo è credibile che non vi siano dei ritardi di sviluppo.

Una macchina da corsa di Gran Turismo 7

Sulla base di un proprio ragionamento, Henderson afferma anche che Sifu e Horizon Forbidden West potrebbero ricevere uno spazio durante lo State of Play, con lo scopo di pubblicizzare i due giochi in uscita. Precisamente, l'indie potrebbe condividere un trailer di lancio, mentre l'opera di Guerrilla Games potrebbe condividere un video di gameplay completo.

Per quanto riguarda la data dell'evento, secondo Henderson la più credibile è il 3 febbraio, un giovedì (al pari dei precedenti State of Play).

Inoltre, per Henderson questo evento sarà alquanto grande, con anche la presenza di Hogwarts Legacy, che dovrebbe essere previsto per il terzo o quarto trimestre del 2022. Visto che l'uscita di avvicina e che la reunion Harry Potter Il Ritorno a Hogwarts è stata apprezzata, Warner Bros. sente che sia il momento per mostrare il gioco.

Come sempre, vi ricordiamo che sono solo rumor. Henderson è una fonte nota e i suoi leak sono quasi sempre completamente corretti, ma in questo caso parte di quanto da lui detto è più un ragionamento che un vero leak di informazioni. Se uno State of Play è previsto per febbraio, non dovremo comunque aspettare troppo per scoprirlo.