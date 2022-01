Offerte Amazon: SSD da 2 TB esterno compatibile con PS5 e Xbox Series X|S

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno da 2 TB, compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. Lo sconto segnalato è di 164€, ovvero del 37%. Il prezzo pieno per questo SSD segnalato da Amazon è 440.99€, ma nelle ultime settimane era possibile trovarlo a 359.99€. Lo sconto odierno non è il migliore di sempre, visto che durante il Black Friday era stato messo in offerta a un prezzo leggermente inferiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD propone velocità fino a 900 MB/s. È compatibile con PlayStation 5 (solo per giochi PS4), Xbox One e Xbox serie X|S (giochi Play and store Xbox One; giochi archive Xbox serie X|S). Le dimensioni sono 9.6 x 4.6 x 6 cm, per un peso totale di 137 Grammi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD WD Black

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.