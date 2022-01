Scorn: un video teaser annuncia novità per questo mese

Scorn è uno dei tanti giochi che sono andati incontro a un rinvio al 2022, dopo essere stato a lungo atteso per l'anno precedente e in seguito a uno sviluppo che sembra essere stato decisamente prolungato, ma novità dovrebbero emergere proprio questo mese, gennaio 2022, in base a un nuovo teaser su Twitter.

Dopo essere stato rinviato al 2022, il mese scorso è stato pubblicato un teaser che sembrava annunciare il mese di uscita, ovvero ottobre 2022, ma a questo non è seguita una comunicazione ufficiale vera e propria al riguardo. È possibile che alcune novità interessanti emergano allora nel corso di questo mese, gennaio 2022, visto che l'account ufficiale su Twitter del gioco ha preannunciato una qualche presentazione prevista nei prossimi giorni.



Nel frattempo, Scorn continua ad essere per gran parte un mistero: emerso come uno degli indie più interessanti nel primo evento di presentazione di Xbox Series X, quasi due anni fa, ha mostrato solo alcuni sprazzi del gameplay senza dare ancora un'idea precisa di cosa possa essere il gioco completo. Si tratta comunque di una sorta di immersive sim con elementi da FPS e avventura in prima persona, caratterizzato da un'ambientazione fortemente ispirata alle atmosfere da incubo dell'artista H.R. Giger.