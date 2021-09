Scorn rinviato al 2022

Kepler Interactive ha annunciato che lo sparatutto horror in prima persona Scorn di Ebb Software è stato rinviato al 2022. In realtà non era mai stata annunciata ufficialmente la data d'uscita del gioco, in sviluppo per PC e Xbox Series X, ma si parlava insistentemente di fine 2021 per vederlo arrivare e anche diverse liste ufficiali lo davano in arrivo entro l'anno corrente.

La notizia del rinvio è stata ricavata da un comunicato diramato da Kepler Interactive, che ha annunciato di aver ottenuto 120 milioni di dollari di finanziamento per la produzione e il lancio dei giochi dei sette team di sviluppo fondatori, tutti proprietari di una fetta della compagnia: A44, Alpha Channel, Awaceb, Ebb Software, Shapefarm, Sloclap e Timberline.

A dirigere il particolare publisher è il CEO Alexis Garavaryan, già famoso sulla scena indipendente per il fondo Kowloon Nights, con cui ha supportato diverse realtà.

I primi giochi di Kepler arriveranno nel 2022 e saranno Sifu di Soclap, Tchia di Awaceb, Tankhead di Alpha Channel e, appunto Scorn di Ebb Software. Ci sarà anche un titolo di A44, non ancora annunciato.