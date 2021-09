Super Mario Bros., il brutto film degli anni '90 è il più venduto in DVD su Amazon USA

L'annuncio del nuovo film di Super Mario Bros., in arrivo nel 2022, ha già prodotto un effetto concreto: l'aumento delle vendite dell'omonimo film degli anni '90, quello con Bob Hoskins nei panni dell'idraulico italiano e di John Leguizamo in quelli di suo fratello, senza dimenticare il grande Dennis Hopper nei panni di Koopa.

Il Super Mario Bros. di Rocky Morton e Annabel Jankel risale al 1993 e non è sicuramente ricordato come un grande film, ma attualmente è primo nella classifica dei Film più venduti su Amazon USA. Volendo esiste anche in edizione Blu-ray, ma costa la bellezza di 31 dollari.

All'epoca dell'uscita fu accolto male, ma fortunatamente con gli anni è stato rivalutato in negativo, diventando il paradigma di ciò che non bisogna fare quando si trasporta un videogioco al cinema. Nonostante ciò e come inevitabile nella nostra decadente epoca, si è anche creato un suo seguito di cultori, che lo celebrano proprio per i suoi difetti.

Super Mario Bros., la copertina del DVD USA

Sinceramente è difficile quantificare il mercato dei DVD / Blu-ray USA attuale. La prima posizione potrebbe significare semplicemente che ha venduto qualche centinaio di copie, visto il crollo degli ultimi anni. Comunque è un risultato interessante che mostra il potere del marketing indiretto.